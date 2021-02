by @Marco Salaris

E’ la notizia che ha sconquassato la giornata dei VIP nella casa del Grande Fratello. Dayane Mello ha ricevuto notizia della perdita di suo fratello Lucas. Dopo che si è allontanata dalla casa per sentire i suoi parenti e ricevere un abbraccio speciale da Alfonso Signorini, la modella ha scelto di rientrare e restare nel gioco. A questo punto i ragazzi si sono stretti attorno alla concorrente per dimostrarle tutta la vicinanza di un momento certamente buio.

Il silenzio spettrale che per tutto il giorno ha regnato nella casa è stato rotto da qualche conversazione e tante lacrime. Emozioni contrastanti che poi hanno dato vita anche ad un’iniziativa persino forte partita da Tommaso Zorzi e alla quale vogliono prendere parte tutti i concorrenti: lasciare la casa del GF il prossimo lunedì 8 febbraio in rispetto di Dayane per poterle regalare il montepremi.

Stefania Orlando, ieri convinta di poter arrivare fino alla fine del programma senza cambiare più idea, oggi è parsa invece più propensa a mollare sotto la proposta dell’influencer:

Siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente, vogliamo molto bene a Dayane e non possiamo andare avanti dopo questa cosa

Indebolita dal contesto anche Samantha de Grenet che appoggia l’idea dell’abbandono e azzarda:

Ci facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni.

In serata, Dayane avvolta nell’abbraccio di tutti gli amici concorrenti, ha acceso con loro una lanterna a forma di cuore dedicandola a Lucas. Un momento di grande emozione e condivisione in una giornata difficile da dimenticare. Resta da capire se l’iniziativa lanciata da Tommaso avrà un seguito. Ricordiamo che la vera finale che è prevista il 1° marzo.