Nel daytime di oggi di Amici 20, trasmesso da Italia 1, è andata in onda una nuova puntata della soap opera tra Aka7even e Martina.

Dopo essersi dati reciprocamente un’ultima possibilità, infatti, la ballerina ha deciso di lasciare il cantante di Yellow, dopo aver rimuginato su quanto accaduto tra loro, durante la notte:

A. – Non vuoi stare con me?

M. – No.

A. – Sempre per Raffaele?

M. – E non solo….

A. – E’ finita?

M. – Penso di sì.

A. – Sappi che non te ne faccio una colpa però ci tengo a dire che da parte mia avrai zero. Non ci sarò più. Sappi che per te, ci saranno sempre buone parole, non sono una persona che infanga però tu, e anche lui, evitatemi. Perché non penso di meritare.

M. – Tu non c’entri niente…

A. – Non mi interessa, sei riuscita a mettermi nei miei panni? E’ l’ultima conversazione che voglio avere con te, sei pregata di rispondermi, poi ti lascio libera. Ti auguro di trovare qualcuno che ti tratti meglio di come ti ho trattato io, mi dispiace perché eravamo una bella coppia. Il sentimento è sparito?

Martina, però, ha abbandonato la conversazione, senza dargli una risposta.

Aka7even, quindi, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio, consolato da Giulia:

E’ finita… Ha Raffaele in testa e basta. Non me lo merito… Non mi metterò più a nudo con nessuno.

Successivamente, Aka7even ha deciso di confrontarsi con Raffaele, spiegandogli gli ovvi motivi per i quali non se la sente di proseguire l’amicizia con lui.

Raffaele ha accettato le motivazioni di Aka7even e i due, quindi, hanno chiuso la loro amicizia con una stretta di mano pacifica.

Anche Martina ha parlato con Raffaele, in due occasioni.

Nella prima, la ballerina gli ha chiesto scusa per averlo messo in mezzo in questa faccenda:

Non posso stare insieme ad una persona se penso ad un’altra persona… Si sa che sono io a provare qualcosa, non tu, tu non c’entri nulla.

Nel secondo confronto, invece, Martina ha informato il cantante di Senza Love che sarebbe pronta a farsi da parte nel caso lui non volesse rinunciare all’amicizia con Aka7even.

Raffaele le ha risposto così:

Non so che dire, mi sento in difficoltà. Non so quello che sento…

Aka7even, nel frattempo, ancora sofferente per quanto successo, è stato consolato proprio da Martina. La ballerina gli ha detto che non sono costretti a trattarsi male per forza reciprocamente ma il cantante le ha risposto così: