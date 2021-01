Oltre alla crescita artistica degli allievi, in questi giorni, nel daytime di Amici, stiamo assistendo anche alle loro vicissitudini sentimentali.

Per quanto riguarda la tormentata storia d’amore tra Aka7even e Martina, sottolineata con una colonna sonora struggente ad hoc, che sta tenendo banco in questi giorni, oggi è da segnalare un nuovo colpo di scena.

Il daytime di oggi

Martina, infatti, parlando con Raffaele, gli ha fatto intendere di sentire qualcosa per lui:

M. – Cosa senti tu?

R. – Quando sono entrato in casa, ti avevo notata però, poi, si è fatto avanti lui e io non mi sarei mai permesso. Io penso con testa e cuore ma faccio prevelare la testa! Io mi obbligo a non sentire niente. Tu te la sentiresti di fare una cosa del genere?

M. – Sì, perché se è quello che sento, io non posso…

Raffaele, amico di Aka7even, quindi, ha deciso di dire tutto e subito al cantante di Yellow:

Non ce la faccio, te lo devo dire anche se Martina mi ha detto di non dirtelo… Ha detto che non ti ama più e che non sa se prova qualcosa nei miei confronti.

Aka7even è scoppiato nuovamente in lacrime (“Lo sapevo, lo sapevo”), prendendo anche a pugni la porta del videobox.

Raffaele ha tentato di calmarlo con queste parole:

Io le ho detto che non è una cosa possibile. Mi ha detto che vuole essere lei a dirglielo.

Aka7even, quindi, disperato perché Martina gli ha detto “ti amo” pochi giorni fa, si è recato dalla ballerina per annunciarle la fine della loro storia:

Con me, hai chiuso. Non mi guardare più in faccia, non mi rivolgere più la parola. Perché sei una falsa. Punto.

Martina, quindi, ha rimproverato Raffaele per la sua iniziativa:

Non ci hai pensato a me? Tutti pensano a lui e nessuno a me. Volevo parlarci io, prima. Io e te, non so, se ci riparleremo, sappilo.

E, successivamente, si è sfogata con Enula:

Non ho mai detto che ho smesso di amare Luca (vero nome di Aka7even, ndr). Mai. Ma non so cosa sento adesso, ho bisogno di tempo. E qualcun altro ha parlato prima, non si doveva permettere, ha toppato alla stragrande.

Il confronto tra Aka7even e Martina

Aka7even, però, ha cambiato idea pochissimo tempo dopo, chiedendo, con poca educazione a dire il vero, agli altri di lasciarlo solo con Martina:

A. – Come fai ad amarmi e a provare qualcosa per un altra persona?

M. – Ho bisogno di tempo…

A. – Tu gli hai chiesto se era la cosa giusta per lui! Questo significa che tu avevi intenzione di provarci con lui!

M. – Dovevo dirtele io le cose…

A. – Ha fatto bene. Questo si chiama essere amico. Mi hai deluso!

M. – Ti ho deluso. La porta è quella.

A. – Spiegami…

M. – Non posso spiegarti quello che non capisco, posso spiegarti quello che capisco.

A. – E cosa capisci?

M. – Capisco che sono innamorata di te e non di lui. Sento che c’è qualcosa che non va tra me e te e mi serviva tempo. Qualcuno ha pensato di pararsi il c*lo non perché ti è amico ma per non fare una figura di m*rda. Prendi le tue decisioni.

A. – C’è un problema. Ti amo anch’io. Ti do un’altra possibilità. Può essere il momento giusto per iniziare da capo nel modo giusto.

Tra Aka7even e Martina, è scattato l’abbraccio.