Andrea e Walter Zenga, l’incontro: “La volontà di conoscersi fuori c’è” (video)  

Walter Zenga, oggi, nel corso della trentacinquesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è confrontato, dopo 14 anni, con il figlio Andrea (Qui, il video):

“Ho visto che, da qualche parte, c’è scritto ‘guerra’. La guerra si fa sempre tra due opposizioni Io non ho fatto la guerra, ho solo subito. Se sono qui voglio chiarire alcuni aspetti e dopo quando sarà uscito da questa casa, se lo riterrà opportuno e se, da uomo, deciderà di conoscere la verità ci incontreremo senza alcun problema. Io faccio l’allenatore di calcio e vivo all’estero, non è facile dare continuità a determinati rapporti. Io ho fatto degli errori. Sono qui perché è arrivato il momento di incontrarlo, guardarci negli occhi. Non mi permetterei mai di rispondere a mio figlio attraverso i social”.

L’incontro tra papà Walter Zenga ed il figlio Andrea

Papà e figlio si sono trovati faccia a faccia per un incontro chiarificatore:

Walter: “Mi hai fatto venire da Dubai, mi sono fatto due tamponi, ho grande rispetto di te e di quello che dici. Sono convinto che quello che dici lo pensi. Non ho mai avuto, nella mia vita, tutti gli insulti che mi sono preso nemmeno quando giocavo. C’è una cosa… la verità, a mio avviso, è quella che viene raccontata. Tu hai detto che non hai ricordi di infanzia. Io ce li ho. Tu sai benissimo, che una persona, come me, separata con tutte le problematiche ci sono. Non voglio giustificare queste. Non voglio dire che non ho colpe. Mi piglio le mie responsabilità. Quando esci da qua, all’ultimo giorno, io ti aspetto. Ci sono sempre stato e ci sarò quando vorrai tu. Ci incontriamo, parliamo da uomo ad uomo. La decisione, la prendiamo assieme”.

Andrea: “Forse pretendo qualcosa di troppo per quello che hai vissuto. Prima di parlare con me dovresti parlare con Niky. E’ una cosa a cui tengo molto. Può essere un modo per ripartire. Non ti ho mai chiuso le porte, né io, né Niky.

Walter: “E’ vero non ci sono stato. Tralasciando tutte le squadre che ho allenato nella mia vita in Italia, non mi sembra che tu mi abbia mai mandato un messaggio. Non è una questione di colpe”.

Andrea: “Avremmo voluto un padre presente. Io non posso ricercare una cosa che non ho mai avuto. La porta la lascio aperta. La voglia bisogna dimostrarla fuori. La volontà di conoscersi fuori c’è”.

Walter: “Vai avanti per la tua strada. Sei un uomo”.

Andrea Zenga ed il suo rapporto col padre: tra uno sfogo ed una riflessione, stiamo arrivando al momento della resa dei conti. #GFVIP pic.twitter.com/LtvnsQrTmZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 29, 2021