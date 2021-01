Maria Teresa Ruta e Alba Parietti: il confronto al Grande Fratello Vip 5 (video)  

Stasera, in occasione della trentacinquesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Maria Teresa Ruta e Alba Parietti si sono confrontate, per la prima volta, dopo le ultime dichiarazioni sulla serata con Alain Delon durante la finale di Miss Italia 1991. La mamma di Francesco Oppini, dopo aver fornito la propria versione dei fatti sui social e a ‘Casa Chi’, ha scelto la passerella del GF Vip come ring per uno scontro all’ultima parola (Qui, il video):

Parietti: “Ti trovo stupenda come sempre. Ho una grande ammirazione per quello che stai facendo. Sei stoica. Ho notato una certa tendenza da parte tua, forse mi sbaglio, nell’elevare te stessa per affossare gli altri. Io non mi sarei mai permessa di mettere in discussione la tua serata con Delon. Con lui siamo molto amici. Stai facendo un Grande Fratello meraviglioso, hai una forza fantastica, hai un sacco di fan che mi insultano. Hai assolutamente un grande successo”.

La showgirl ha voluto chiudere, sul nascere, qualsiasi tipo di polemica sulla serata, ribadendo la stima e l’affetto per la collega che conosce da oltre 40 anni:

Parietti: “Siamo in 2 facciamo 120 anni, siamo due donne che hanno vissuto, abbiamo avuto tante soddisfazioni, che hanno fatto una bellissima carriera. Essere ancora li a rivendicare un posto a tavola accanto ad un bellissimo attore…. Noi siamo donne che possiamo brillare. Ognuna di noi possa elevarsi da sola, per quello che rappresentano”.