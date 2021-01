Rosalinda Cannavò, la sorpresa della sorella Francesca: “Le cose non le puoi risolvere da qui” (video)  

Rosalinda Cannavò, nel corso della settimana, ha avuto modo di riflettere sui sentimenti per il fidanzato Giuliano Condorelli. Solo qualche giorno fa, il ragazzo le ha consegnato le chiavi di casa come punto di partenza per un futuro assieme dopo la fine del ‘Grande Fratello Vip 5’ (Qui, il video):

Rosalinda: “La reazione, nel vedere Giuliano, ha sorpreso anche me. Mi sono sentita anche in colpa in questi giorni. Credo di essere stata molto rispettosa nei suoi confronti. In quel momento, ero me stessa. Per la prima volta, mi sono vista una donna forte che riesce a dire ciò che pensa, senza paura di dirlo ad una persona che ami. A Giuliano non ho chiuso una porta. Ma ci servirà del tempo, siamo da cinque mesi distanti. So che le risposte le avrò fuori con lui”.

L’attrice, stasera, durante la trentacinquesima puntata del reality di Canale 5, ha avuto modo di ricevere una gradita sorpresa da parte della sorella Francesca:

Francesca: “Io sono qui per dirti che non voglio più sentirti che ‘Sei sbagliata’. Qualsiasi decisione tu prendi sei sempre supportata da noi. Sei cresciuta, non sei più la mia piccola sorellina. Sei diventata una donna adulta. Voglio che determinate cose le ponderi, che tu prenda consapevolezza della tua persona e della tua felicità. I dubbi che ti attanagliano non partono da qua. Le cose non le puoi risolvere da qui. E’ inutile che ti rattristi, cerchi conforto. Io voglio che tu non prenda decisioni affrettate. Le cose, se tu vorrai, si potranno risolvere. Prima di tutto viene la tua felicità. Non permettere a nessuno di farti sentire inadeguata, sbagliata. Non pensare di far felici gli altri mettendo da parte la tua felicità. I tuoi occhi brillano, in un modo come non vedevo da tanti anni. Non permettere a niente o nessuno di farli spegnere. Sai quanto ti amo”.

Francesca: “Io penso che la chiave più bella è la sua felicità. Custodiscila con cura”.