Nicolò Zaniolo è un calciatore della Roma e della Nazionale italiana. Si tratta uno dei talenti più promettenti del panorama nostrano. A 21 anni è già una bandiera della Roma e del team tricolore che ha come allenatore Roberto Mancini.

Figlio di Francesca Costa e dell’ex calciatore Igor, Nicolò nasce a Massa il 2 luglio 1999. Esordisce tra i professionisti già giovanissimo nel 2016 con la Virtus Entella in serie B, dove raccoglie sette presenze e zero goal. Ma è l’anno dopo che arriva l’occasionissima: Zaniolo diventa un giocatore dell’Inter per 2 milioni di euro, una cifra ragguardevole per un ragazzo così giovane. Infatti il calciatore milita nella Primavera dell’Inter, ovvero nella squadra tradizionalmente dei minori di 21 anni.

Con i nerazzurri baby, Zaniolo contribuisce significativamente alla causa realizzando ben tredici reti. Si dimostra molto efficace nella UEFA Youth League, la versione Primavera della Champions League. Sempre nel 2017 esordisce in campionato anche con la vera Inter, allora con allenatore Luciano Spalletti. Tuttavia, non mette piede in campo.

Lo sliding door tuttavia avviene l’anno dopo. L’Inter cede Nicolò Zaniolo alla Roma con Davide Santon per avere Radja Nainggolan. A guadagnarci a sorpresa sono i capitolini. Zaniolo è protagonista di una vera e propria esplosione, di un crack, come si dice in gergo calcistico per indicare un giocatore dall’ottimo rendimento.

Zaniolo trova spazio con l’allenatore Eusebio Di Francesco, uno da sempre molto bravo con i giovani e sigla il suo primo goal il 26 dicembre 2018 contro il Sassuolo nella partita vinta 3-1 dai giallorossi. Addirittura, il 26 febbraio 2019 abbatte con due goal il Porto in Champions League, divenendo il più giovane calciatore italiano ad avere segnato una doppietta nella massima competizione continentale.

Zaniolo è così bravo da meritarsi la convocazione in Nazionale ancor prima di esordire in serie A. Peccato che poi il 7 settembre del 2020 si infortuni gravemente contro i Paesi Bassi, riportando la rottura del legamento crociato anteriore. Nel 2021 non è ancora rientrato in campo.

Su Instagram vanta 1,1 milione di follower. Per lungo tempo fidanzato con Sara Scaperrotta, Nicolò Zaniolo fa parlare di se stesso durante l’autunno 2021 per una presunta liaison con la modella rumena Madalina Ghenea. Ad un certo punto tuttavia si viene a sapere che l’ex ragazza è incinta, con il calciatore che si dice pronto a prendersi le sue responsabilità.

Foto: account Instagram Nicolò Zaniolo