Francesca Costa: chi è la madre del calciatore Nicolò Zaniolo  

Francesca Costa è la madre del calciatore astro nascente della Roma e della Nazionale italiana Nicolò Zaniolo.

43 anni, originaria di La Spezia, Francesca Costa è la moglie dell’ex calciatore Igor, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2013. La donna non manca mai di mostrarsi sul suo canale Instagram, dove mantiene il suo profilo attualmente privato. Francesca ama mantenersi in forma e i suoi tanti follower sembrano decisamente apprezzarla, con il rischio a volte di “oscurare” il figlio.

In realtà la signora Francesca ha conquistato le lenzuolate dei quotidiani quando si è diffusa la notizia che Nicolò Zaniolo aveva messo incinta l’ex fidanzata Sara Scaperrotta. Pare inoltre che la ragazza avesse già abortito sette mesi prima e fosse stata cacciata di casa, con ex fidanzato ed ex suocera che l’avevano bloccata sui social.

La Costa dichiarò:

“Sara è sempre stata trattata come una figlia. Non l’abbiamo cacciata, vorrei che ci dicesse in faccia che l’abbiamo trattata così. Quando Nicolò ci ha scritto che stavano aspettando un bambino, siamo scesi a Roma: lui era disperato. Discuteva con Sara perché ha capito di non essere più innamorato. Quando siamo arrivati Sara era già pronta per andarsene. Ha detto che sarebbe andata dal ginecologo, mi sono offerta di accompagnarla. Mi ha detto che sarebbe andata da sola e le ho scritto di chiamarmi una volta finita la visita. Mai più sentita. La sera dopo è venuta a prendersi le sue cose. È vero che ha abortito sette mesi fa. Si erano lasciati ma Sara mi ha detto: ‘Per fortuna che l’altra volta è andata così, non eravamo ancora pronti. Nicolò non rinnega la volontà di occuparsi di suo figlio, di dargli l’affetto di un padre“.