Giorgio Manetti: “Ho detto no al Grande Fratello Vip”  

Giorgio Manetti, protagonista di molte edizioni del trono over di ‘Uomini e Donne’, in una lunga intervista, rilasciata al settimanale ‘Nuovo Tv’, per la prima volta, ha rivelato di aver ricevuto una nuova proposta lavorativa per la partecipazione ad un reality. Ha declinato, però, gentilmente, l’invito di prendere parte all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’:

“Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”

L’ex cavaliere del programma di Maria De Filippi, però, si metterebbe volentieri alla prova sbarcando sull’Isola dei Famosi in qualità di naufrago (in realtà, negli scorsi mesi, il suo nome era circolato tra i vari rumours del web):

“L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso. È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla ne sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”.

Ilary Blasi, pensaci! E sull’ex fidanzata Gemma Galgani? L’imprenditore fiorentino, a distanza di anni, non riesce ancora a spiegarsi i motivi della centralità delle frequentazioni della dama torinese ad ‘Uomini e Donne’:

“È un’ottima conduttrice, ma non credo che le scelte le faccia soltanto lei. Ed è strano che continui a contare su Gemma. Normale pensare che il pubblico è stanco di lei dopo undici anni. Puntano molto su di lei. È l’unica che viene dal vecchio Uomini e Donne”.