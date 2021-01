Dopo la lunga diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip (il momento clou è stato l’incontro tra papa Walter e figlio Andrea Zenga), Dayane Mello e Giulia Salemi si sono confrontate in veranda. A prendere l’iniziativa è stata la modella brasiliana, la quale, dopo aver ironizzato sul fatto che la Salemi le avesse rubato l’amica (ossia Rosalinda Cannavò, che in quel momento stava abbracciando), ha voluto chiarirle perché l’abbia nominata.

So che tu potresti vedere questo come un tradimento, ma voglio spiegarti che mi sono trovata con Maria Teresa e due persone a cui tengo tantissimo, Carlotta e Samanta. (…) Ci tengo al rapporto con te. Volevo nominare Zenga, ho visto che tu avevi un voto, ma ieri hai detto cche io preparo il terreno. Non è vero. Ho nominato te per salvare forse due amiche mie.