Grande Fratello Vip 5, Giulia De Lellis: “Non vedo il senso di tutta questa invadenza”  

Giulia De Lellis, ieri sera, da telespettatrice del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha commentato, attraverso una serie di Instagram Stories, l’incontro tra Pierpaolo Pretelli (neo finalista del reality e impegnato sentimentalmente con Giulia Salemi) e l’ex amica speciale Elisabetta Gregoraci.

L’ex concorrente non ha gradito particolarmente le modalità di questa ‘rimpatriata’:

Giulia De Lellis: “Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi… “Giulia non c’è”, ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla? Giulia è la sua attuale fidanzata e lei, Elisabetta, la sua ‘vecchia fiamma’. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò… Che tristezza solo questo! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma no ad un certo punto perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti. Forza bella Giuli! Sei troppo buona!”.

L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha difeso, a spada tratta, l’amore sbocciato tra l’influencer e l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ che non dovrebbe essere minato da interferenze esterne:

“Scusate, ma dovevo proprio! Non odiatemi! Alfonso porta pazienza anche tu, ma quei ragazzi lasciateli stare

dai! Grande Fratello ti ho tanto odiato quanto amato… in fondo, fondo, fondissimo!”