Uomini e Donne, Giorgio Di Buonaventura: “Sophie? Sono arrivato ad un punto di non ritorno”  

Giorgio Di Buonaventura, corteggiatore di Sophie Codegoni di ‘Uomini e Donne’, al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha confidato le proprie emozioni a pochi giorni dalla scelta. Dopo gli ultimi scontri, il ragazzo, in caso di scelta, potrebbe rifilarle un sonoro ‘no’:

“Più ti avvicini a una persona più ne scopri i dettagli. Sicuramente tengo gli occhi aperti; forse sono arrivato ad un punto di non ritorno. Se reagisco così, però, significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti ai sentimenti. […] Ho fatto questo percorso con una persona con cui credo di aver costruito qualcosa e che,

nonostante un modo di fare un po’ particolare, penso possa avere bisogno al suo fianco di qualcuno che abbia il coraggio di dirle come stanno le cose, e affrontare i problemi insieme a lei. Se dovessi ascoltare la ragione, però, sarebbe un “no””.

Il cestista, però, non esclude di poter ritornare sui propri passi se dovesse ricevere un gesto concreto da parte della tronista:

“Mi aspetto che faccia un passo indietro e che abbia il coraggio di apprezzare una persona che sia in grado di rimproverarla quando è giusto. Io e Sophie abbiamo due caratteri simili, nonostante la mia esperienza mi abbia portato ad avere più razionalità di lei. Mi auguro che lei continua a essere coerente con la persona che ho conosciuto io, senza cambiare all’improvviso”.

Foto | via Instagram

Fonte | Uomini e Donne Magazine