Uomini e Donne, Matteo Ranieri: “Sophie? Bella intesa tra di noi”  

Matteo Ranieri, corteggiatore di Sophie Codegoni di ‘Uomini e Donne’, in una lunga intervista, rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha affidato le proprie emozioni sull’imminente scelta:

“È normale che ci sia un po’ di ansia, ma giunti a questo punto spero che arrivi quel giorno il prima possibile. Sono tre mesi che usciamo insieme, e credo di aver conosciuto una buona parte di Sophie e che lei abbia visto tanto di me. Abbiamo avuto modo di instaurare un bel rapporto di fiducia, e sono convinto che abbiamo gettato delle basi solide e forti per qualcosa di importante. Starà a lei decidere se andare avanti insieme. Apprezzo molto la sua sincerità, mentre forse mi intimorisce un po’ il suo essere molto orgogliosa. Sono convinto, però, che si cresca insieme: anch’io avrò tanti lati da migliorare: essere diversi, per certi versi, aiuta a smussare alcuni spigoli

del proprio carattere”.

Il lottatore spera di essere il ragazzo con cui poter condividere un percorso di vita fuori dal programma:

“Ho avuto un momento di confusione, ma non ho mai perso l’interesse per lei. Mi sono ritrovato a scambiare alcuni lati del carattere di Sophie per una mancanza di interesse nei miei confronti e, spaventandomi, sono andato nel pallone. Purtroppo non siamo riusciti a comprenderci a causa mia: non sono molto bravo a esprimermi in pubblico e sono stato inevitabilmente frainteso. Non posso avere nessuna certezza della scelta, ma posso solo sperare di sì. C’è una bella intesa tra di noi e un bel feeling. Ridiamo molto insieme, perciò sono sicuro saremmo affiatati”.

Foto | via Instagram

Fonte | Uomini e Donne Magazine