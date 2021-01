Nello Sorrentino, intervistato da ‘Uomini e Donne Magazine’, in edicola questa settimana, ha commentato il percorso, all’interno del ‘Grande Fratello Vip 5’, della fidanzata Carlotta dell’Isola finita, questa settimana, al televoto contro Samantha De Grenet, Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta.

L’ex protagonista di ‘Temptation Island’ è convinto che la compagna sia se stessa e tirato fuori la propria personalità:

“La vedo molto calma nonostante di solito sia più fumanti. Mi fa piacere vedere che ha fatto amicizia con tutti. La vedo serena e questo è l’importante. Sicuramente a Temptation Island vivevamo un percorso diverso, dove eravamo messi alla prova come coppia e la presenza di altre donne e uomini inevitabilmente ci creava nervosismi. Adesso Carlotta sta facendo un percorso singolo e sta tirando fuori il suo lato più pacifico. Vivere tutto il giorno con persone con cui non si ha confidenza non è facile […] Quando ho saputo che sarebbe stata lontano da casa per alcune settimane, forse mesi, ho accolto positivamente questa novità sapendo quanto Carlotta ne sarebbe stata felice. Mi fido ciecamente di lei e questa è stata un’ulteriore prova. Mi è dispiaciuto non poter trascorrere le festivi insieme, ma ormai tutto è passato”.

Una volta uscita dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Nello ha intenzione di convolare a giuste nozze con Carlotta:

“Quando Carlotta tornerà a casa ho intenzione di chiederle subito di sposarmi. Dopo Temptation ci siamo fortificati come coppia e non c’è più motivo di attendere. Quell’esperienza mi ha permesso di raggiungere nuove consapevolezze, aiutandomi a capire in cosa stessimo sbagliando. Ho sempre saputo di essere innamorato di lei, ma non capivo perché non volessi sposarmi […] Il programma ci ha permesso finalmente di voltare pagina e di avviare la nostra relazione”.