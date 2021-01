Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda come sempre su Canale 5, è arrivato il verdetto per quanto riguarda il secondo finalista (la prima, scelta già una settimana fa, è stata Dayane Mello, che nel frattempo ha litigato con Giulia Salemi). A ottenere questo titolo è stato Pierpaolo Petrelli, il quale ha battuto al televoto Andrea Zelletta (fidanzato con Natalia Paragoni grazie a Uomini e donne).

I due concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno scoperto l’esito della sfida in studio, dove si sono recati.

Petrelli ha superato il collega grazie al 56% dei voti ed il verdetto è stato, come normale che sia, molto commentato sui social. Da una parte chi ha trovato giusto il risultato finale, dall’altra chi ha sottolineato una forzatura legata a Petrelli; ossia il fatto che in più di una occasione si sia parlato di lui nella diretta di prima serata per via dei suoi legami, più o meno reali, con Elisabetta Gregoraci prima e Giulai Salemi ora.

Tra le reazioni più interessanti c’è quella di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea. L’influencer, infatti, ha fatto una storia su Instagram nella quale ha lanciato un messaggio criptico, ma neanche troppo.

Natalia Paragoni ha scritto “Tutto già scritto“, come a far intendere che la vittoria di Pierpaolo rispetto ad Andrea fosse già stata stabilita (dalla produzione?). Un’accusa non esplicitata, ma che sembra destinata a creare polemiche.

E chissà se il programma ne chiederà conto alla diretta interessata o se, addirittura, tirerà in ballo Andrea Zelletta per cercarne di capire di più. Anche se l’ipotesi più probabile al momento pare essere quella di ignorare l’uscita pubblica di Natalia e di considerarla una sorta di sfogo comprensibile visto che arriva da una persona emotivamente coinvolta nella sfida.