Vi abbiamo raccontato oggi qui su GossipBlog dello scontro avvenuto ieri notte, subito dopo la la lunga diretta del Gf Vip, e che ha visto protagoniste Dayane Mello e Giulia Salemi.

L’accesa discussione in veranda ha avuto un finale forse inatteso, con Samantha de Grenet e Carlotta Dell’Isola che nella stanza arancione hanno lanciato una sorta di appello in vista del televoto in corso da ieri sera.

Le due concorrenti, infatti, sono al televoto insieme a Maria Teresa Ruta e alla già citata Giulia Salemi. Per questo motivo hanno, tra il serio e il faceto, chiesto il supporto del Brasile.

Il tutto potendo contare sulla vicinanza di Dayane, il cui acceso alla finale, non a caso, è stato accompagnato da polemiche e discussioni. Da tempo, infatti, i più accaniti spettatori del reality di Canale 5 sostengono che nel programma siano avvenute irregolarità, dovuto al fatto che a sostenere Dayane (ma in passato anche Rosalinda Cannavò), siano stati cittadini non residenti in Italia. Circostanza questa che effettivamente non è consentita dal regolamento sottoscritto da tutti i concorrenti del Gf Vip.

“Brasile sosteneteci, sostenete Carlotta e Samantha“, hanno detto la Dell’Isola e la de Grenet all’unisono, di fronte ad una divertita e complice Dayane. Di seguito ecco il video della scena, direttamente da Instagram.

Ora la palla passa ai fan brasiliani di Dayane Mello. Entreranno in gioco per salvare Samantha e Carlotta (e portando all’eliminazione di una tra Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi)? Oppure ignoreranno l’appello lanciato dalla loro beniamina, che ha definito le due colleghe due punti di riferimento importanti all’interno della Casa?

La risposta la conosceremo soltanto nei prossimi giorni. Intanto, viva il Brasile!