Hoara Borselli, chi è l’opinionista ed ex fidanzata di Walter Zenga  

Hoara Borselli è diventata in un paio di anni una delle opinioniste più richieste nei programmi di infotainment. Da Non è L’Arena a Quarta Repubblica passando per Mattino Cinque, il suo volto è molto presente all’interno dei talk show in cui si parla anche di politica. Ma Hoara Borselli non è solo un’opinion-maker.

Nata a Viareggio il 9 giugno del 1976, il suo nome non ha una spiegazione ufficiale. La madre aveva letto un romanzo in cui c’era un personaggio di nome Hoara riproponendosi di assegnarlo qualora avesse avuto una figlia, ma non le ha rivelato mai il titolo. Probabilmente non ricordandolo.

Debutta nel jet set come fotomodella. La svolta nel 1992, quando vince il titolo di Miss Malizia al Festivalbar (dal nome di un deodorante molto in voga in quegli anni). Come avvenuto per molte altre soubrette, nacque tutto per caso: fu la sorella a iscriverla al concorso di bellezza a sua insaputa. Hoara inoltre pare non avesse mai immaginato di lavorare nello sfavillante mondo dello spettacolo.

Seguono il film Panarea nel 1997 nel ruolo di Alessandra, Il gatto e la volpe nel ruolo di letterata al fianco del conduttore Paolo Bonolis su Canale 5 e molte serie tv e soap opera come Grandi domani, Un medico in famiglia, Centovetrine, Provaci ancora prof 2 e Vita da paparazzo.

Nel 2019 la svolta come opinionista nei talk show Non è L’Arena, Quarta Repubblica e Mattino Cinque, diventando un volto ricorrente di questi programmi ed esprimendosi su questioni di politica e di costume.

Dal punto di vista della vita privata, Hoara Borselli è stata legata per ben sei anni all’ex calciatore e allenatore Walter Zenga. Dal 2009 è sposata con Antonello Costigliola e ha due figli, Margot, nata nello stesso anno e Daniel, nato nel 2012.

