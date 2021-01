Grande Fratello Vip 5, Enock Barwuah contro Alda D’Eusanio: “Non è un errore ma molto di più”  

Enock Barwuah, ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha commentato, per la prima volta, sui propri social, l’esternazione (la N-Word), pronunciata da Alda d’Eusanio, nelle scorse ore.

Che schifo 🤦🏾‍♂️ questo non è un errore, ma molto di più . ancora una volta nel contesto di #GFvip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo “noterà” nessuno..

Fate girare questo video…. https://t.co/fQ5zwDn8rS — enock barwuah (@barwuahenock1) January 30, 2021

“Che schifo, questo non è un errore ma molto di più. Ancora una volta nel contesto del GF Vip si permettono di usare questo termine offensivo e vergognoso. Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno. Fate girare questo video. Non sto insinuando che qualcuno debba parlare di squalifica, ma sicuramente non deve passare inosservato in questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di altre persone”.

Il popolo del web ha chiesto l’immediata espulsione della concorrente entrata venerdì notte. Ad inizio reality, per un episodio simile, il cantautore Fausto Leali è stato squalificato proprio per aver urtato la sensibilità del fratello di Mario Balotelli.

Alcuni utenti del web hanno ritirato fuori la storia delle uscite fuori luogo del calciatore bresciano rivolte a Dayane Mello. Immediata la replica dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’:

E se mio fratello sbaglia non devo pagare pure io per lui..

Poi battuta ad una ragazza che conosce e che sono abituati a scherzare così… si era scusato subito eppure io l’ho fatto per lui che non centravo.

Quello che dovevo dirgli l’ho fatto in privato con lui. — enock barwuah (@barwuahenock1) January 31, 2021

“Ma che cazzo stai dicendo ? Che offese ? Dalla mia bocca non mi sono mai permesso di offendere una donna,

Occhio a quello che dici. Io sono stato provocato più volte perché volevano farmi andare fuori di testa e ho reagito. Non permetterti di inventarti cose che non ho mai fatto- E se mio fratello sbaglia non devo pagare pure io per lui… Poi battuta ad una ragazza che conosce e che sono abituati a scherzare così… si era scusato subito eppure io l’ho fatto per lui che non centravo. Quello che dovevo dirgli l’ho fatto in privato con lui”.

E non ti permettere mai più di paragonare una battuta uscita male solo perché si è in tv con una che dice NEGRO.

E se per te è normale dirlo o sentirlo

per strada quando vedi una persona nera chiamalo CIAO NEGRO poi dimmi 👋🏾 — enock barwuah (@barwuahenock1) January 31, 2021

“E non ti permettere mai più di paragonare una battuta uscita male solo perché si è in tv con una che dice NEGRO. E se per te è normale dirlo o sentirlo per strada quando vedi una persona nera chiamalo CIAO NEGRO poi dimmi”.