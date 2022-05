Mercedesz Henger è tornata a ribadire il suo interesse verso Edoardo Tavassi, che invece sembra aver perso la fiducia nei suoi confronti.

Edoardo Tavassi non sembra più essere convinto della sincerità di Mercedesz Henger e, per questo, l’ha nominata all’Isola dei Famosi. La figlia di Eva Henger, dal canto suo, si è sfogata con Lory Del Santo, ribadendo i suoi sentimenti per il fratello di Guendalina, che avrebbe colpito il suo interesse ben prima del suo ingresso al reality show. “Ero molto interessata a conoscere Edoardo anche fuori dall’Isola. Lui mi piace davvero e mi sono lasciata coinvolgere. Anche prima sono andata a parlargli io, lui però dopo non mi ha calcolata, non capisco perché mi ignora. Mi ero appoggiata alla persona sbagliata. Qui intorno poi ci sono persone che fanno dei giochetti. Parlano alle spalle e quando arrivo io stanno in silenzio”, ha dichiarato la modella.

Mercedesz Henger insiste con Edoardo Tavassi

Il fatto che Mercedesz abbia tenuto nascosta la sua liaison con Fulvio Pavanati e il suo prendere le difese di Edoardo durante una lite con la sorella Guendalina, hanno spinto il naufrago ad allontanarsi dalla giovane modella. Al momento Mercedesz non sembra intenzionata a darsi per vinta mentre lui, che si è sfogato con Nicolas Vaporidis, l’ha persino nominata durante l’ultima diretta tv.

“Vieni in un reality, arrivi da fuori, ti sei lasciata da poche settimane, mi avevi puntato da fuori, dai su non mi fido di lei. Poi faceva il melodramma quando le ho detto che non mi fidavo. Se io ho dei dubbi lei deve accettarlo, anche perché vedo comportamenti strani”, ha dichiarato il fratello di Guendalina all’Isola dei Famosi.

