Dopo l’avventura a La Pupa e il Secchione Show, secondo Chi potrebbe prospettarsi presto un nuovo impegno di lavoro per Federico Fashion Style e, potrebbe trattarsi del Grande Fratello Vip (anche se non è dato sapere in che ruolo di preciso). Il rumor del resto è stato diffuso dalla stessa rivista del conduttore del programma, Alfonso Signorini, mentre l’hair stylist dei vip non ha mai fatto segreto di voler partecipare al reality show (a cui si è candidato come concorrente nella versione Nip quando aveva appena 18 anni).

Federico Fashion Style al GF Vip?

Federico Fashion Style potrebbe essere uno dei nuovi volti del Grande Fratello Vip? In tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più, ma al momento la questione resta soltanto un’indiscrezione. L’hair stylist è reduce dall’esperienza come giudice a La Pupa e il Secchione Show e in passato non ha fatto segreto di voler partecipare al GF (anche se oggi non è dato sapere se preferirebbe essere un concorrente o magari un opinionista del programma).

Al momento sulla questione non sono emerse conferme, ma in tanti tra i fan del programma sono impazienti di sapere la verità sulla questione.

