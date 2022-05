Maurizio Costanzo ha scagliato una frecciatina a Teo Teocoli, che non avrebbe accettato il suo invito per partecipare al suo famoso show.

A Domenica In Teo Teocoli si era lamentato con Mara Venier per esser stato dimenticato dalla tv e dal suo amico, Maurizio Costanzo, e la conduttrice aveva fatto “da paciera” facendo parlare i due in collegamento tv. Maurizio Costanzo in quell’occasione aveva invitato Teocoli al suo salotto televisivo, ma lui a quanto pare ha declinato l’offerta. Costanzo infatti ha rivelato durante il suo famoso show: “È stata fissata una data per Teocoli e lui non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti che poi non vieni?”.

Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo: la frecciatina contro Teo Teocoli

Maurizio Costanzo ha invitato Teo Teocoli al suo famoso show durante una puntata di Domenica In, ma a quanto pare l’attore ha declinato l’invito e il marito di Maria De Filippi non l’ha presa affatto bene. Lo stesso Costanzo infatti ha scagliato una frecciatina contro Teocoli, e in tanti si chiedono se l’attore cercherà di rimediare allo sgarbo fatto al noto volto televisivo e se svelerà i motivi della sua decisione.

Ospite a Domenica In, Teocoli aveva affermato di essere dispiaciuto perché si sarebbe sentito “dimenticato” dalla tv e dal celebre conduttore: “Sai Mara, ho fatto così tanti programmi che sono diventati cult, come ad esempio Scherzi a parte, che non capisco perché ora che c’è il 40° anniversario del Maurizio Costanzo show non sono stato invitato“, aveva detto.

