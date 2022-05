A Uomini e Donne Gemma Galgani ha accettato emozionata di continuare a conoscere il suo nuovo corteggiatore, Maurizio.

A Uomini e Donne è giunto un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani: si tratta di Maurizio, un farmacista in pensione e divorziato (due volte) che sembra aver attirato positivamente l’attenzione della dama torinese. “Mi piace, è un bel uomo“, ha dichiarato Tina Cipollari dopo che lui e Gemma hanno ballato insieme, e la dama torinese ha deciso di farlo restare per conoscerlo ulteriormente. Maurizio ha dichiarato che avrebbe voluto partecipare da tempo al dating show per corteggiare Gemma, che però sarebbe sempre stata impegnata.

Gemma Galgani è tornata a sperare di trovare il vero amore ora che a Uomini e Donne è approdato il suo nuovo cavaliere, Maurizio. A quanto pare lui è riuscito a conquistare gli apprezzamenti anche da parte degli opinionisti dello show, e in tanti si chiedono se riuscirà a conquistare la dama torinese, che finora è stata particolarmente sfortunata in amore.

Dopo la storia con il Gabbiano Giorgio Manetti, Gemma ha conosciuto innumerevoli corteggiatori a Uomini e Donne ma con nessuno di questi è scattato il vero amore. Secondo i rumor in circolazione la produzione del dating show starebbe pensando di mettere da parte la dama torinese, sostituendola con Ida Platano (al momento impegnata con l’inatteso ritorno del suo ex, Riccardo Guarnieri, all’interno del programma). Come andranno a finire le cose per le due dame del dating show?

