L’ex volto di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, ha detto la sua in merito a un possibile ritorno di fiamma per Ida e Riccardo.

Nessuna possibilità di unun lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri, o almeno questo è ciò che crede Giorgio Manetti, l’ex cavaliere di Gemma Galgani che ha avuto modo di conoscere i due durante la sua partecipazione a Uomini e Donne. “Non me ne vogliano Ida e Riccardo, che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e Donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile. Seguo il programma e ascolto quello che dicono: da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su se stessi, e forse non maturi per una relazione. Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente”, ha dichiarato “il Gabbiano” al magazine di Uomini e Donne.

Giorgio Manetti contro Ida e Riccardo

A Uomini e Donne Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno avuto modo di rivedersi e, nelle ultime puntate, i due hanno espresso il desiderio di uscire di nuovo insieme. In molti si sono scagliati contro l’eventualità di un loro ipotetico ritorno di fiamma e, dopo che Tina Cipollari li ha accusati di essere alla ricerca di visibilità, Giorgio Manetti ha affermato pubblicamente di non credere in un possibile futuro per l’ex coppia. Ida e Riccardo come prenderanno il suo commento?

Al momento in tanti, tra i fan della coppia, non sono convinti che la storia tra i due possa avere un lieto fine.

