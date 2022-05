Gianni Sperti si è messo in mezzo a una lite tra Tina Cipollari e Fabio Nova e ha finito per attirare l’ira dell’opinionista vamp.

Gianni Sperti ha cercato di mettere un freno alla discussione avuta da Tina Cipollari e Fabio Nova a Uomini e Donne e ha finito con l’attirarsi contro l’ira dell’opinionista vamp.

“Maria sono stanca di passare di quella che lancia il sasso per prima. Questa diatriba è iniziata perché lui in un’altra puntata ha parlato in modo sgradevole di una sua ex. Io l’ho ripreso e lui mi ha aggredito. Da lì è nato tutto. Io non gli permetto di dire che sono una ce**a. Senti Maria, ciao, ma ciao proprio. Lo sai qual è la cosa peggiore di questo momento? Sei tu la cosa peggiore e più fuori luogo sei tu. Perché tu fai proprio finta di non capire pur di venirmi contro e ti dico vai a quel paese. Fatti la puntata da solo, vai al Diavolo, vai all’inferno e vai a fare in c**o“, ha dichiarato Tina contro il suo storico collega.

Tina Cipollari

Tina Cipollari contro Gianni Sperti

Tina Cipollari ha finito per mandare a quel paese Gianni Sperti, che aveva provato a fare “da pacere” durante una sua lite con Fabio Nova (il fotografo approdato al dating show sostenendo di essere ossessionato da donne bellissime). Tina Cipollari si era scagliato contro di lui affermando che fosse una persona “brutta dentro e fuori” e per tutta risposta Gianni Sperti era intervenuto chiosando:

“Diciamo la verità sei stata tu per prima a screditare il suo lavoro. Per lui quando è arrivato non ha detto nulla. Non ha fatto i complimenti nemmeno per una delle sue foto, le hai criticate tutte. Tu hai denigrato la sua professionalità dicendo che non è un grande fotografo. Dovevi essere oggettiva ed ammettere che erano delle belle fotografie. Io e te ci permettiamo di dire quello che pensiamo e come vogliamo. Però è giusto che loro rispondano come vogliono. Altrimenti sembra che noi abbiamo un potere che loro non hanno. Se lui si sente dire che è brutto può dirti che lo sei anche te. Non sindacare su lui che ti risponde dopo che gli hai detto che è brutto”.

I due troveranno il modo di riappacificarsi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG