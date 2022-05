Tina Cipollari si è scagliata contro un nuovo corteggiatore a Uomini e Donne e ha lasciato lo studio mentre era fuori di sé dalla rabbia.

Tina Cipollari è andata su tutte le furie con un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne di nome Fabio. L’uomo, di professione fotografo, ha confessato di essere ossessionato dalla bellezza e di essere alla ricerca di una donna bellissima, senza cellulite e senza imperfezioni. L’opinionista allora ha replicato: “Accetterei tutte queste pretese da un uomo altrettanto bello, interessante, affermato non di certo da uno come te”. Fabio a sua volta le ha risposto:

“A Tina Cipollari non l’avrei mai fotografata, noi abbiamo tg 42, non avrei trovato le taglie, servirebbe un sacco. Anche il suo vestito fa ca**re, sembra un sacco della spazzatura”.

Tina Cipollari

Tina Cipollari contro il corteggiatore Fabio

A Uomini e Donne sono volati stracci tra Tina Cipollari e un nuovo corteggiatore, Fabio N., che avendo lavorato con moltissime modelle ha affermato di essere ossessionato dalla bellezza. La questione ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari, che ha lasciato lo studio mentre era completamente fuori di sé dalla rabbia.

“Esistono anche le modelle curvy. Con te non sono non ci uscirei mai nella vita, sei proprio brutto, fuori e dentro. Un uomo come te, anche se pesassi 300 kg, mi vergognerei a uscire con un soggetto del genere”, ha tuonato l’opinionista contro il nuovo corteggiatore che, evidentemente, non si è guadagnato la sua simpatia.

