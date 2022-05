Mercedesz Henger è scoppiata in lacrime all’Isola dei Famosi quando le è stato fatto ascoltare un messaggio di sua madre Eva.

Eva Henger è ricoverata in ospedale dallo scorso 29 aprile, giorno in cui lei e il marito Massimiliano Caroletti hanno avuto un incidente d’auto. In queste ore l’ex attrice ha inviato un messaggio a sua figlia, Mercedesz Henger, che si trova all’Isola dei Famosi.

La ragazza, non appena ha ascoltato le parole di sua madre, è scoppiata in lacrime: “Ciao Memi, ti sto guardando. Sei brava, simpatica, dolce come sempre. Sono orgogliosa di te e felice che non hai rinunciato a questa bella esperienza, anzi sono contenta così ti vedo tutti i giorni. So che ci sono state incomprensioni tra di noi, alti e bassi, ma una volta tornata a casa, spero tardi, ci abbracceremo forte forte. Anche se sono un po’ acciaccata. Un bacio grande e divertiti”, ha detto Eva nel suo messaggio.

Mercedesz Henger ha avuto innumerevoli dubbi in merito alla decisione di partire per l’Honduras e sarebbe stata proprio sua madre Eva Henger a convincerla che, nonostante il suo incidente, per lei fosse il momento giusto per fare quest’esperienza. In queste ore Mercedesz si è commossa fino alle lacrime ascoltando il messaggio che sua madre le ha inviato all’Isola dei Famosi e ha ricordato come, negli ultimi due anni, alcune incomprensioni (legate soprattutto alla sua relazione con Lucas Peracchi) le abbiano fatte allontanare:

“Ho chiesto a mia madre se preferiva che rimanessi con lei, ma lei mi ha detto di vivermi questa esperienza. Negli ultimi anni, abbiamo avuto un periodo di distacco quasi totale. Non abbiamo parlato per due anni. Quando ci sono problemi di questo tipo, passa tutto in secondo piano. Tutto l’amore seppellito sotto la rabbia risbuca e la rabbia scompare. Anche se un pochino mi fai arrabbiare, ti voglio bene mamma”, ha dichiarato la naufraga al programma tv.

