Sissi, al secolo Silvia Cesana, è stata eliminata da Amici. Sul web in molti hanno protestato per la decisione presa dai giudici dello show.

Per molti Sissi di Amici avrebbe meritato di essere la vincitrice del programma tv e in tanti hanno protestato via social per la sua eliminazione. Anche Maria De Filippi e i giudici del programma hanno espresso la loro ammirazione per la giovane cantante dopo la sua eliminazione dalla famosa scuola per giovani talenti.

“Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa. So che sei una bellissima persona“, ha dichiarato Maria De Filippi, e ancora: “Facevo l’esempio di Mahmood che non è arrivato primo ad X Factor ma ha avuto una carriera straordinaria“. Lorella Cuccarini ha invece aggiunto: “Non può non cantare. Questo è il suo futuro. Sei riuscita a rompere questo muro: è venuta fuori la tua anima, Sissi.”

Sissi eliminata da Amici: la bufera sui social

In tanti sui social hanno protestato per l’eliminazione di Sissi da Amici e in tanti si chiedono cosa riserverà il futuro alla giovane cantante dopo la sua avventura nel programma tv. Francesco D’Angelo, della giuria dei giornalisti, ha commentato via Twitter:

“Ditemi dove bisogna incatenarsi per protestare perché davvero si meritava di arrivare prima.” Molti altri gli hanno fatto eco esprimendo il loro malcontento per l’eliminazione di Sissi dal programma. Il vincitore di questa edizione di Amici è stato Luigi Strangis, che ha battuto il ballerino Michele nella sfida finale. Sissi ha ottenuto il premio della critica Tim.

