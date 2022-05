Maurizio Costanzo e Manuel Bortuzzo hanno fatto alcune affermazioni poco piacevoli su Lulù Selassié, e la sorella Jessica è intervenuta via social.

In molti non hanno gradito quanto affermato da Maurizio Costanzo sul conto di Lulù Selassié mentre l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo era ospite del programma. La sorella della principessa ha reagito via social con un eloquente “no comment” (postando nelle stories una foto di Costanzo). Il conduttore intervistando Bortuzzo aveva detto:

“Mi è parso che un reality così avesse una marcia in più, un sentimento in più, che era determinato da Manuele e Aldo. Non tanto da quella ragazza lì, come si chiamava?”, e ancora: “Manuel, alla ragazza le sarebbe piaciuto fare la passerella, eh?”.

Manuel Bortuzzo

Costanzo e Bortuzzo: l’affondo contro Lulù Selassié

Più volte durante l’ospitata di Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show, il celebre conduttore ha lanciato delle stoccate contro l’ex fidanzata del nuotatore, lasciando intendere che non ricordasse il suo nome e che probabilmente a lei sarebbe piaciuto fare con lui la passerella all’interno del programma (nonostante la coppia sia fresca di rottura). Manuel ha risposto al conduttore con un lapidario: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia. A 20 anni gli amori vanno e vengono”.

Al momento Lulù non ha commentato la questione, ma a prendere le sue difese ci ha pensato la sorella Jessica, visibilmente infastidita per quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show.

