Secondo indiscrezioni quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione di X Factor Italia. Tutto quello che c’è da sapere.

Secondo TvBlog X Factor potrebbe chiudere i battenti dopo l’edizione 2022. Il motivo? Il famoso talent show di Sky costerebbe troppo e renderebbe troppo poco in termini di ascolti. Nella nuova edizione dello show torneranno in qualità di giudici Fedez e – sembra – anche Mara Maionchi e Alessandro Cattelan. La “reunion” sarebbe stata proposta agli ex volti del programma proprio per un addio definitivo allo show. Sarà vero?

Fedez

X Factor chiude i battenti? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione – riportati da TVBlog – quella di quest’anno potrebbe essere l’ultima edizione di X Factor. Per questo motivo i vertici Sky avrebbero offerto la conduzione ad alcuni storici ex volti del programma, come Fedez, Mara Maionchi e Alessandro Cattelan (che tornerebbe alla conduzione dello show al posto di Ludovico Tersigni). Insieme a loro sarebbe stata scelta come giudice del talent show anche Ambra Angiolini.

Al momento non è dato sapere invece se Manuel Agnelli tornerà a rivestire i panni di giudice all’interno del programma tv e in tanti tra i fan di X Factor sono impazienti di saperne di più. Il programma chiuderà davvero i battenti come si sta vociferando in queste ore?

