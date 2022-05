Secondo alcune ipotesi circolate sul web, Matteo Ranieri e Valeria Cardone non starebbero davvero insieme come vorrebbero far credere.

In tanti tra i fan dei social hanno notato che Matteo Ranieri e Valeria Cardone si mostrerebbero insieme solo quando si tratterebbe di partecipare a eventi e sponsorizzazioni e per questo in molti hanno ipotizzato che i due stessero facendo “finta” di formare una coppia per meri fini utilitaristici. Interpellata sulla vicenda dai fan sui social, Valeria ha replicato: “Non mi interessa ciò che dicono le persone. Ciò che c’è tra me e Mat lo sappiamo solo noi. Da quando siamo usciti dal programma nonostante la distanza ci siamo visti ogni weekend, dal venerdì al lunedì. Forse ci vediamo più noi che le coppie che vivono nella stessa città”, ha scritto nelle sue stories.

Matteo Ranieri e Valeria Cardone: le ipotesi sul web

A parte qualche foto insieme sui social in occasione delle festività pasquali o di una gita in montagna, Matteo Ranieri e Valeria Cardone si sono mostrati insieme solo in casi legati a pubblicità ed eventi sponsorizzati, e per questo in molti sui social hanno iniziato a credere che i due stessero insieme “per finta”, al solo fine di guadagnare. La questione è stata smentita da Valeria Cardone, ma molti tra i fan sui social non sembrano esserne convinti.

Per Matteo Ranieri quella con Valeria è la prima storia importante dopo la rottura con Sophie Codegoni, anche lei conosciuta all’interno del dating show di Maria De Filippi.

