La liaison tra Estefania Bernal e Roger Balduino all’Isola dei Famosi si è conclusa in un nulla di fatto, e la modella ha gettato pesanti accuse contro il suo ex.

La storia d’amore tra Estefania Bernal e Roger Balduino è durata meno di un gatto in tangenziale, e all’Isola dei Famosi la modella ha gettato pesanti accuse contro l’ex fiamma che, secondo lei, l’avrebbe presa in giro fin dall’inizio.

“Ha preso in giro tutti. Poi ci sono le prove che è finto, nel confronto in puntata ha detto ‘questa parla ancora’. Io ho un nome, e menomale che era innamorato di me. Ho fatto benissimo a lasciarlo. Mi ha accusato di aver creato una relazione finta. Zero, non è vero nulla. Io ho detto che lui aveva organizzato la cosa della sua ex e lui non riusciva a guardarmi negli occhi. Infatti guardava da altre parti. Blaterava cavolate senza senso. Per fortuna mi sono liberata”, ha tuonato Estefania difronte agli altri suoi compagni d’avventura.

Nicola Savino Ilary Blasi Vladimir Luxuria

Estefania Bernal contro Roger Balduino

La liaison tra Estefania Bernal e Roger Balduino non si è conclusa nel migliore dei modi e a quanto pare la modella avrebbe iniziato a pensare di esser stata presa in giro fin dall’inizio della loro permanenza in Honduras (cosa che tra l’altro avevano ipotizzato anche Edoardo e Guendalina Tavassi).

In tanti credono infatti che Roger abbia orchestrato tutto al fine di far arrivare l’ex fidanzata Beatriz Marino all’Isola dei famosi, e per questo la sua liaison con Estefania sarebbe stata tutta una montatura. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli nei prossimi giorni?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG