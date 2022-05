La madre di Denis Dosio è intervenuta a Pomeriggio Cinque commentando il lavoro svolto da suo figlio sui social.

Denis Dosio e suo fratello Manuel condividono contenuti osé con altri uomini sulla piattaforma OnlyFans, ma a quanto pare la questione non ha minimamente dato da pensare alla madre dei due, Romina, che è intervenuta a Pomeriggio Cinque affermando che l’unica cosa che gli interessa è che i suoi figli non facciano male a nessuno.

“Devo dire la verità, io ho cresciuto bene i miei figli e gli ho dato dei valori. Quello che mi preme è che non facciano mai male a nessuno. Semmai nel fare quelle fotografie fanno del male a loro stessi. Sono cose che se proprio vogliamo dire, danneggiano loro e basta.. Loro però non vedono tutto questo come un danneggiamento e vi spiego perché. Fin da piccoli entrambi hanno frequentato luoghi di calcio o di nuoto, dove erano abituati comunque a stare in gruppo senza troppi vestiti. Si facevano le docce davanti agli altri e per loro quindi è naturale”, ha dichiarato la donna in diretta tv.

Denis Dosio: l’opinione della madre

La madre di Denis Dosio a quanto pare non ha alcuna remora verso il figlio, che insieme al fratello Manuel è solito condividere contenuti osé e per soli adulti sulla piattaforma OnlyFans. Di recente Dosio sarebbe stato arrestato proprio mentre realizzava uno dei suddetti contenuti, e a quanto pare sua madre sarebbe a conoscenza dell’accaduto: “Io mi sono sempre raccomandata è di non far male agli altri e non lo stanno facendo. Io poi di preciso non so bene cosa facciano, non sono iscritta. Non è che guardo i loro video sulla piattaforma. Però so tutto, ciò anche il fatto della Polizia che l’ha fermato perché era in un bosco a girare con un altro ragazzo. Ovviamente all’inizio un attimino spiazzata ci sono rimasta, poi lui mi ha spiegato”, ha dichiarato la signora Romina a Pomeriggio Cinque.

Barbara D’Urso, conduttrice dello show, ha affermato che, pur essendo di mentalità aperta, non reagirebbe come lei se i suoi figli facessero cose simili: “Ho la mente apertissima e sono tutti liberi di fare ciò che vogliono. L’importante è non fare male agli altri. Se non limiti la libertà altri va tutto benissimo. Però sinceramente io da madre… solo immaginare che i miei figli potevano essere protagonisti di questa foto io non sarei stata felice. Non posso fingere e non dire quello che penso“, ha ammesso la conduttrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG