Mara Venier ha annunciato che Alessia Marcuzzi tornerà in tv: la conduttrice sarà infatti ospite del suo Domenica In Show.

A un anno dal suo clamoroso addio al piccolo schermo italiano, Alessia Marcuzzi tornerà in tv e lo farà passando per la Rai: ad annunciarlo è stata Mara Venier, che ha confessato che la conduttrice sarà sua ospite al suo Domenica In Show, in prima serata il 27 maggio. Al Messaggero, in una delle sue ultime interviste, Zia Mara aveva anche confessato di considerare Alessia Marcuzzi come la sua “erede ideale”. La conduttrice un giorno prenderà il suo post nel famoso salotto televisivo della domenica?

Dopo un anno d’assenza dal piccolo schermo italiano Alessia Marcuzzi tornerà in tv, ma questa volta non in un programma tutto suo e tantomeno in Mediaset. La conduttrice infatti avrebbe accettato di essere ospite al Domenica In Show, il programma di Mara Venier che andrà in onda in prima serata il 27 maggio. Oltre alla conduttrice saranno presenti numerosi altri importanti ospiti per la puntata speciale dello show, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

Dopo l’addio a Mediaset Alessia Marcuzzi ha dichiarato di volersi prendere del tempo per sé e infatti si sarebbe dedicata soprattutto alla sua famiglia e ai suoi progetti nel mondo beauty (ha fondato la casa di prodotti cosmetici Luce).

