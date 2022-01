Secondo i rumor in circolazione Alessia Marcuzzi potrebbe presto tornare a Mediaset. A giugno 2021 la conduttrice aveva dato le sue dimissioni all’emittente televisiva.

Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in Mediaset? Secondo indiscrezioni – riportate dal Corriere dello Sport – a Mediaset sarebbe già in corso una trattativa per riavere la conduttrice all’interno dello show che l’ha lanciata verso il successo, Le Iene. Al momento sulla questione non vi sono conferme e del resto, solo alcuni mesi fa (per l’esattezza a giugno) era stata la stessa Alessia Marcuzzi a confessare via social di aver deciso di consegnare le sue dimissioni a Mediaset dopo 25 anni di onorato carriera. La conduttrice aveva manifestato il desiderio di dedicarsi a nuovi stimoli e a nuovi interessi, e durante questi mesi d’assenza dal piccolo schermo si è dedicata in particolar modo alla sua famiglia e al suo brand di cosmetici, Luce, lanciato sul mercato nel 2019.

Al momento la conduttrice non ha confermato né smentito le voci in merito al suo ritorno in Mediaset ma sono in tanti a sperare di rivederla presto in tv. Sulla notizia emergeranno presto conferme?

“Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi annunciando il suo ritiro dal piccolo schermo.