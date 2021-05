Alessia Marcuzzi: “Sono fragile e un po’ bambinona anche ora che ho quasi 50 anni”

Alessia Marcuzzi, padrona di casa de ‘Le Iene’ assieme a Nicola Savino, ha confermato, in una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ di essere profondamente cambiata anche nell’approccio ai social:

Sono veramente felice e meno insicura di quello che sono sempre stata. Anche se hai tanti follower e sei apprezzata sui social non vuol dire che non puoi essere insicura nella vita. Mi chiedevo sempre: ‘Avrò fatto bene o avrò fatto male?’. Chi mi conosce sa che non sono esattamente l’immagine della donna tutta d’un pezzo, sono fragile e un po’ bambinona anche ora che ho quasi 50 anni.