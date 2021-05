Brutta disavventura per Roberta Zacchero. La protagonista del docu-reality Il Collegio 4, ha raccontato sul suo account Instagram (sul quale vanta un milione di follower) che un uomo le si è seduta di fronte in treno compiendo degli atti osceni.

Ecco che cosa ha dichiarato la ragazza:

“È appena successo una cosa disgustosa. Ora sto bene, ho finito di piangere dalla rabbia, ma ecco come ca**o rendete ogni donna quando la violate, schifosi basta*di”. Mi si è seduto davanti un verme schifoso, ha iniziato a toccarsi di fronte a me. Ovviamente dopo averlo filmato mi sono alzata e ho cambiato posto. Il mondo è un posto orribile”.

Successivamente Roberta Zacchero ha mostrato ciò che indossava, una tuta larga e nera: “Ecco come sono vestita per tutti quelli che dicono che è colpa di noi donne e del nostro abbigliamento“. Anche se naturalmente non esiste alcuna attinenza tra l’abbigliamento della vittima e il comportamento di un molestatore.

La ragazza si era fatta notare nel corso della quarta edizione del docu-reality di Rai2, andata in onda nel 2019. Roberta aveva raccontato dei suoi problemi con l’alimentazione:

“L’anno scorso sono stata ricoverata per anoressia ed è stato un problema che mi ha cambiato completamente la vita. Ho imparato ad amarmi e conoscermi a fondo. È un momento che mi porterò dietro per sempre. Quello che sono adesso è grazie a quello che ho visto e superato. Se inizi una guerra con me stai sicuro che la vinco io”.

Di Roberta Zacchero si era parlato anche l’anno scorso: la ragazza, dopo la storia con George Ciupilan, nel maggio 2020 durante una live su Tik Tok con Andrea Maddaluni, ha dichiarato di essere bisessuale, ovvero di essere attratta sia dai ragazzi che dalle ragazze:

“Ah io sono bisessuale quindi rispondo sia per i ragazzi che per le ragazze. Ho una menalità molto aperta“.

Foto: account Instagram Roberta Zacchero