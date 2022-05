Riccardo Guarnieri si è commosso fino alle lacrime dopo aver ballato con Ida Platano, e Gianni Sperti è intervenuto sulla vicenda.

A Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Ida Platano non sono ancora riusciti a fare chiarezza sui loro reciproci sentimenti ma, dopo aver ballato con la sua ex sulle note di Fai Rumore di Diodato, il cavaliere si è commosso fino alle lacrime. Gianni Sperti ha preso parola affermando che i due, secondo lui, dovrebbero dare una nuova possibilità al loro amore:

“Non buttate all’aria un amore così bello, perché siete belli insieme, quando parlate lo fate solo con la testa, perché il cuore non è collegato al cervello. Piangere per una canzone non mi sembra poco”, ha dichiarato l’opinionista.

Gianni Sperti su Riccardo e Ida

Riccardo Guarnieri continua a sostenere con fermezza di non voler illudere Ida Platano e di non voler provare ad avere con lei di nuovo una relazione. Nonostante questo il cavaliere si è commosso dopo aver ballato con la dama al centro dello studio, e per questo Gianni Sperti ha esortato lui e Ida a dare una nuova possibilità al loro amore.

La questione al momento non sembra trovare riscontri da parte dei due protagonisti, tornati a Uomini e Donne dopo che la loro storia è naufragata (e in seguito a una proposta di matrimonio). “Mi ha ricordato qualcosa, era una canzone che le avevo dedicato, quindi ho ricordato delle cose. Correvamo dietro a qualcosa che non riuscivamo a raggiungere. Sono consapevole che ci sono stati tanti problemi, bisogna andare avanti. E cosa bisogna fare? Bisogna accettare. Ci abbiamo provato tanto tempo, si va avanti. È il periodo, tutto qua”, ha dichiarato Riccardo dopo aver ballato con Ida.

