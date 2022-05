Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, ha confessato i motivi per cui avrebbe deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi.

Alessandro Iannoni ha confessato i motivi per cui avrebbe deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi dopo la notizia del prolungamento dello show. Il figlio di Carmen Di Pietro ha dichiarato di essere costretto a lasciare il programma a causa dei suoi impegni universitari:

“Mi spiace, devo lasciare L’Isola dei Famosi. Confermo la decisione e mamma è d’accordo. A casa mi mancano tutti, ma non è questo il motivo. Qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Il motivo è della mia università. Ho mantenuto la mia promessa di fare fino a maggio, ma non posso fare ancora. No non posso rimandare questi esami. So che è solo un mese in più, però non frequento un un’università normale, è un corso tutto in inglese. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo. In questi giorni pensavo solamente al mio percorso di studi”, ha dichiarato il naufrago, che secondo molti avrebbe potuto essere il vincitore di questa edizione dello show.

Alessandro Iannoni: l’addio all’Isola

La permanenza dei naufraghi all’Isola dei Famosi verrà prolungata per ben un mese e per questo Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Guendalina Tavassi hanno annunciato di essere costretti a ritirarsi dallo show. In molti sono dispiaciuti per l’addio del figlio di Carmen Di Pietro, che è stato la vera e propria rivelazione di questa nuova edizione dello show. I fan hanno comunque lodato la sua decisione di lasciare il programma per potersi dedicare allo studio.

Per Alessandro ci saranno ulteriori novità lavorative in tv in futuro? In tanti sono curiosi di saperne di più e si chiedono anche se sarà protagonista di qualche storia d’amore (dopo il bacio dato a Marialaura durante la sua permanenza al reality show).

