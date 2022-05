All’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro è andata su tutte le furie dopo che suo figlio si è scambiato un bacio con Marialaura De Vitis.

Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, all’Isola dei Famosi si è scagliato un bacio con l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis. I due stavano giocando con gli altri naufraghi quando si sono sfiorati le labbra e la madre di Alessandro è andata su tutte le furie e ha cercato di separarli. “Alessandro, ma davanti a me ste cose?”, ha tuonato la showgirl, prima di sfogarsi in confessionale…

Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro: il bacio del figlio a Marialaura

A quanto pare Carmen Di Pietro è molto protettiva con suo figlio Alessandro, e infatti non ha affatto gradito il rapporto instauratosi tra lui e Marialaura De Vitis. Dopo che i due si sono scambiati un bacio, la showgirl si è sfogata affermando: “Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Marialaura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro!’. Se mi accorgo che prende in giro mio figlio, io mi arrabbio sul serio, parola mia”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

In tanti si chiedono se l’ex compagna di Paolo Brosio sia sincera o se stia fingendo con Alessandro per meri fini strategici. Per sapere che piega prenderà la vicenda all’Isola dei Famosi, non resta che attendere.

