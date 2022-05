Giulia Pauselli sarà presto mamma e per questo ha lasciato Amici. Sui social la ballerina ha ringraziato personalmente Maria De Filippi.

A causa dell’avanzare della sua gravidanza Giulia Pauselli ha deciso di lasciare Amici, e sui social ha scritto un commovente messaggio dedicato a Maria De Filippi. “Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza da donna e ballerina senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le mie esigenze cambiavano. Grazie Amici, grazie Maria“, ha dichiarato la ballerina attraverso un post via social.

Giulia Pauselli, l’addio a Amici: il messaggio

Giulia Pauselli diventerà presto mamma per la prima volta e per questo ha deciso di interrompere la sua carriera ad Amici e concentrarsi sulla cura di sé e ai preparativi in vista dell’arrivo del suo primo figlio. Attraverso i social la ballerina ha comunque voluto ringraziare Maria De Filippi e il suo staff per averle permesso di lavorare fino a quando le fosse sembrano giusto.

Lei e Marcello Sacchetta sono più felici che mai per l’arrivo del loro bambino e i due hanno annunciato via social di voler preservare la loro privacy durante questo momento così delicato. L’amore perla coppia è sbocciato proprio all’interno del programma di Maria De Filippi, e in tanti si chiedono se un giorno la conduttrice presenzierà alle loro nozze.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG