In tanti tra i fan dell’Isola dei Famosi hanno notato una certa maretta tra Alvin e Ilary Blasi. I due hanno litigato?

Volano scintille tra Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi? I fan del programma non hanno potuto fare a meno di notare una stoccata dell’inviato contro la conduttrice durante una delle ultime puntate e, secondo Dagospia, tra i due ci sarebbe effettivamente maretta. I rumor in proposito sono esplosi dopo la puntata di lunedì scorso, quando Ilary Blasi ha iniziato a spiegare la prova ricompensa e Alvin l’ha interrotta affermando: “Ilary a questo punto spiega anche tu la prova. Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie“.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la presunta tensione con Alvin

Ilary Blasi e Alvin si conoscono ormai da moltissimi anni e spesso hanno lavorato assieme. Nonostante questo, secondo indiscrezioni, tra i due sarebbe esplosa recentemente una certa maretta e per questo avrebbero quasi battibeccato durante l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi. Al momento sulla questione non vi sono conferme, e i fan del programma sono in attesa di saperne di più.

Non è la prima volta che Ilary Blasi è al centro di gossip simili: nei mesi scorsi si è parlato anche di una sua presunta rivalità con il collega conduttore Alfonso Signorini, ma i due avevano personalmente smentito le voci in circolazione.

