Il settimanale Chi ha fatto sapere che Temptation Island sarebbe stato cancellato per quanto riguarda l’edizione dell’estate 2022 e, al suo posto, potrebbe essere trasmesso un nuovo programma di Maria De Filippi. Il settimanale di Signorini ha fatto sapere che la troupe della conduttrice sarebbe pronta a girare a maggio, ma le informazioni sul nuovo show sarebbero completamente top secret.

Temptation Island cancellato: i dettagli

I fan di Filippo Bisciglia quest’anno dovranno fare i conti con un’amara notizia: Temptation Island sarebbe stato cancellato e per questo non andrà in onda come di consueto durante l’estate. Al suo posto – secondo Chi – verrà trasmesso un nuovo show che potrebbe essere una sorta di mix tra Temptation e Uomini e Donne, ma sulla questione non vi sono ancora conferme. Sui social c’è anche chi ha ipotizzato che il nuovo programma della moglie di Maurizio Costanzo potrebbe essere una sorta di versione “vip” di Uomini e Donne. Sarà vero?

Sulla questione per ora tutto tace e i fan della De Filippi sono impazienti di saperne di più. Dal canto suo Filippo Bisciglia non ha confermato né smentito la questione.

