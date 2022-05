Barù ha aperto il suo nuovo ristorante e, all’inaugurazione del locale, sarebbe stata presente anche Jessica Selassié.

Ci sono speranze di rivedere Jessica Selassié e Barù di nuovo insieme? A quanto pare la principessa etiope era presente alla serata di apertura del nuovo locale dell’enologo, Braci, e – secondo Chi – i due si sarebbero scambiati sguardi complici e ampi sorrisi. Nella sua ultima intervista a Radio Radio però, Barù ha precisato di non volere altro che un’amicizia da Jessica.

“Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo”.

Barù ha rivisto Jessica: i dettagli

Barù e Jessica sono stati immortalati in alcuni video postati dal profilo di Chi durante la serata dedicata all’apertura del nuovo locale dell’enologo, Braci. In tanti tra i fan del GF Vip 6 – dove i due si sono conosciuti – sperano che presto tra loro possa scoppiare una storia d’amore, ma al momento sulla questione non esistono conferme.

Barù di recente ha precisato di non volere da Jessica niente più di un’amicizia e lei – che aveva rivelato di provare dei sentimenti per lui – sembra essersi messa il cuore in pace. Le cose staranno davvero così?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG