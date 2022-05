Gerry Scotti si è confessato senza filtri in merito al suo rapporto con due famosi colleghi: Maria De Filippi e Amadeus.

Gerry Scotti è stato intervistato da Fanpage e per la prima volta ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto speciale con la conduttrice Maria De Filippi. Il conduttore non si è però lasciato sfuggire anche l’occasione di scagliare una frecciatina contro il collega Amadeus, su cui ha affermato:

“In Rai se avessero voluto costruire un rapporto con me, negli anni passati, avrebbero potuto fare offerte di lavoro di un certo tipo. Non è mai accaduto. Nelle tre edizioni del Festival di Sanremo ‘i ragazzi di via Massena’ (la sede di Radio Deejay, ndr) ci sono passati tutti e manco solo io. Sarà preoccupazione di Amadeus invitarmi alla prossima occasione per porre riparo all’errore”.

Gerry Scotti: la confessione su Maria De Filippi e Amadeus

Per la prima volta Gerry Scotti si è confessato in merito al suo rapporto con Amadeus e Maria De Filippi, e in particolare ha ammesso che sentirebbe la conduttrice circa due volte l’anno: “Con Maria De Filippi abbiamo una stima reciproca e una frequentazione speciale. Lei è di poche parole, non si lascia molto andare a espressioni stima e affetto, ci scambiamo due messaggi all’anno, ma ci vogliamo davvero bene”, ha detto.

Maria De Filippi è considerata a ragion veduta una delle regine della televisione italiana e, grazie al suo carattere, sono molti i personaggi vip che hanno dichiarato di considerarla una grande amica (tra questi anche l’attrice Sabrina Ferilli).

