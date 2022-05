Riccardo Guarnieri è finito nell’occhio del ciclone dopo alcune frasi rivolte a Ida Platano a Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e da subito è stato evidente a molti che Ida provasse per lui ancora qualcosa. In molti hanno messo in guardia la dama bresciana sul comportamento di Riccardo, che pur avendo chiarito di non sperare in un ritorno di fiamma le ha fatto quasi notare di essere geloso di uno dei suoi corteggiatori. Sulla vicenda è intervenuta Maria De Filippi, che ha ripreso Riccardo affermando:

“Guarda, posso dirti che le ultime parole erano un po’ fuori luogo? Cioè Riccardo, tu non sei scemo giusto? Quando giochi sul fatto dicendo ‘Avrei giurato che Marco rimanesse’. Non penso ci sia malizia, ma… Lei infatti ti chiede ‘Perché mi parli di lui?’, sottotitolo: ‘Sei geloso?’. Ma tu Riccardo non sei geloso, sei infastidito! Se lei uscisse con Marco proveresti fastidio o possesso?”.

Maria De Filippi

Maria De Filippi rimprovera Riccardo Guarnieri

Mentre Riccardo Guarnieri si è detto aperto alla possibilità di avere un rapporto d’amicizia con la sua ex fiamma, Ida Platano, a molti sembra evidente che la dama bresciana provi ancora qualcosa per lui. Dopo averla messa in guardia, i presenti in studio hanno chiesto a Riccardo di cambiare atteggiamento in modo da non essere frainteso dalla dama.

Il cavaliere si è schernito affermando di aver avuto con lei “lo stesso modo di giocare che avevo anche in passato”. Maria De Filippi non ha digerito quanto da lui affermato, e ha risposto: “Sei grande maggiorenne e vaccinato, la misura del dopo rapporto la sai trovare no?”. Come andranno a finire le cose tra i due?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG