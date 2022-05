Ida Platano ha avuto un’accesa lite con Tina Cipollari e, secondo indiscrezioni, potrebbe intraprendere le vie legali.

A Uomini e Donne sono volati stracci tra Ida Platano e Tina Cipollari: l’opinionista vamp di Uomini e Donne ha accusato la dama bresciana di aver usato il programma per aumentare la sua popolarità e accrescere così le sue sponsorizzazioni sui social. Ida ha replicato dicendo di non aver bisogno di simili stratagemmi per accrescere le proprie finanze e a seguire si è sfogata affermando:

“Tina mi ha mancato di rispetto, e per me il rispetto è fondamentale. Soprattutto quando mi ha dato della donnetta… Nessuna donna può dare ad un’altra della donnetta. Mi viene ancora il nervoso”, ha detto al Magazine di Uomini e Donne. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Ida deciderà d’intraprendere azioni legali come sostenuto da alcune indiscrezioni.

Tina Cipollari

Ida Platano contro Tina Cipollari

Ida Platano ricorrerà alle vie legali contro Tina Cipollari? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo l’ultimo acceso scontro avuto dalla dama bresciana e l’opinionista vamp. Già nei giorni scorsi Tina aveva rivolto accuse simili alla dama bresciana affermando che lei e Riccardo Guarnieri stessero fingendo una ritrovata “serenità” per ottenere visibilità all’interno del dating show. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

