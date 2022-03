Ilary Blasi è stata ospite alla finale del GF Vip e Signorini ha scherzato sulla sua presunta crisi matrimoniale con Totti.

Ilary Blasi ha fatto irruzione nello studio del GF Vip 6 in vista della sua conduzione all’Isola dei Famosi, al via dal 21 marzo. Alfonso Signorini ha scherzato con la celebre conduttrice in merito ai gossip riguardanti la sua vita privata e le ha proposta di portare con sé Alex Belli (protagonista di un “triangolo” con Delia e Soleil durante questa sesta edizione).

“Leggo che sei separata in casa. Se vuoi ti presto Alex Belli”, ha scherzato il conduttore, mentre Ilary ha replicato: “Con tutto il rispetto, manco dipinto”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi alla finale del GF Vip

Durante la finale del GF Vip 6 Ilary Blasi e Alfonso Signorini hanno fatto il loro “cambio di testimone”: dopo 5 mesi il programma è volto al termine con la vittoria di Jessica Selassié, e dalla prossima settimana sarà Ilary a intrattenere il pubblico Mediaset con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Allo show la conduttrice ha scherzato sull’interminabile edizione del GF Vip guidata da Alfonso Signorini e ha dichiarato: “Alfonso ti devo fare i complimenti però ora basta. Sparisci! Trovati un hobby, lasciaci spazio!”.

Tra i due il tono è spesso scherzoso e sono ottimi amici da ormai moltissimi anni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG