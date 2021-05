Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati

Maria Laura De Vitis ha annunciato la fine della sua relazione con Paolo Brosio.

La modella 22enne ha comunicato la notizia tramite Instagram Stories, non svelando i motivi che hanno portato la coppia a prendere questa decisione.

Di seguito, trovate il contenuto del post:

Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione, purtroppo, è finita. Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno e Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa.