Gossip: tutte le notizie dell’11 maggio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 11 maggio 2021

Andrea Zelletta, intervistato da RTL 102.5 News, ha raccontato, per la prima volta, episodi inediti accaduti nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Devo dire una cosa che mi vergogno di aver fatto […] Questo segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che quella casa del Grande Fratello è piena di telecamere. C’è la telecamera anche in bagno, è piccola in alto e ti guarda. In pratica eravamo osservati anche in questa stanza, ma dallo staff del programma […] Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere?

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ancora amici dopo il GF Vip? Il gossip

Protagonista di una lunga intervista per ‘Panorama.it’, Stefania Orlando ha rivelato il tipo di legame con Tommaso Zorzi a due mesi dalla fine del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Sono cambiate le situazioni ma il legame continua in maniera differente ed è solido. Ci stimiamo, ci vogliamo bene. Per me è davvero come un figlio e penso che Tommy sia non solo un ragazzo sensibile ma per certi versi molto più grande della sua età.

Lorella Cuccarini confermata ad Amici 21?

Lorella Cuccarini, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, non ha ancora confermato la propria presenza ad ‘Amici 21‘: