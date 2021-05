L’amore sorride nuovamente a Dayane Mello? A circa due mesi dalla fine del suo Grande Fratello VIP che l’ha vista protagonista, la modella è pronta per guardare avanti ad una vita che ultimamente non sembra sorriderle affatto. Del suo percorso nel reality show ricordiamo sicuramente l’amicizia speciale con l’attrice Rosalinda Cannavò (in arte Adua del Vesco) e i tanti scontri che le hanno fatte allontanare. Fra di loro si era magicamente materializzata la possibilità di un vero e proprio flirt che hanno fatto sognare centinaia di fans che sui social si sono rinominate nella fandom delle Rosmello.

Oggi Dayane come sta? E’ il settimanale Chi a dircelo in un’esclusiva paparazzata di Dayane in barca avvinghiata ad un ragazzo. Lui si chiama Andrea ed è un imprenditore di origini Casertane. Apparentemente la modella brasiliana sembra essere felice al suo fianco, ma nulla è mai come sembra.

L’ex gieffina prova a rimettere a posto i cocci di un cuore che negli ultimi mesi ha vissuto un dolore straziante come la morte di suo fratello Lucas, saputa proprio mentre lei era nella casa. Lei si confessa a Chi parlando proprio del dramma che l’ha colpita e come sta tentando di superarla:

Sono in cura da una terapeuta del dolore. Dopo la morte di mio fratello Lucas si sono rotti i cocci di casa mia. Mio padre non sta bene fisicamente, mio fratello Juliano non riesce più ad andare a lavorare perchè il negozio di parrucchiere che abbiamo era quello dove lavorava anche Lucas. Il solo ricordo fa stare male Juliano. E io? Sono in Italia, lontana. Posso solo aiutare e soffrire. Questa settimana la dottoressa mi ha detto ‘parti e rilassati’.

Incerto, dunque, il futuro di Andrea a fianco di Dayane. Si sta costruendo certamente un rapporto che dire ‘di amicizia’ è poco:

Sarò sempre sempre onesta e sincera fino alla fine. Non so se il cuore ha ripreso a battere o se questi sono momenti che vanno vissuti. Io, per stare bene, ho bisogno di avere i mattoni sotto i piedi. Ho bisogno di qualcuno che costruisca una casa protettiva per me.

E ancora

Ho bisogno di un uomo. Questa mini vacanza è una fuga dalla realtà. Non so dire se oggi ho trovato la persona giusta, ma se fosse così sarei felice.

Giusto pochi giorni fa Dayane è stata fotografata in compagnia di Mario Balotelli, ma sia l’una che l’altro hanno subito messo le mani avanti su un possibile ritorno di fiamma.